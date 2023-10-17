← В сквере на набережной Камы высадят 253 дерева и более 2 тысяч кустарников
В Прикамье завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" →
Глава Перми познакомился с общественными центрами города
Занятия по настольному теннису в общественном центре «Стахановец» даже в субботу начинаются с самого утра. По словам тренера Рафаила Абдрашитова, те, кто приходят сюда регулярно, давно забыли обо всех возрастных болезнях.
Рафаил Абдрашитов, тренер по настольному теннису: "Люди говорят, что это лучшая профилактика от заболеваний. Мы не лечимся таблетками, мы лечимся упражнениями".
В соседней комнате вяжут носки и варежки, делают сухие душевые наборы для участников СВО.
Елена Кадочникова: "Если у нас получится на 5 минут приблизить нашу победу, чтобы мальчишкам там было тепло, комфортно".
Все это лишь капля в море от того, что каждый день происходит в общественных центрах Перми. Именно с этой деятельностью знакомится глава города Эдуард Соснин. Посещаемость «Стахановца», составляет порядка 200 человек в день, центр работает 6 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 18.00.
Вся прелесть общественных центров в их многофункциональности. Здесь хватит места и для народного творчества, и для занятия спортом. Здесь же можно провести и массовые мероприятия. Например, публичные слушания или новогодний утренник.
Общественный центр ТОС «Новый Январский» в Кировском районе пока в стадии ремонта. Но здесь уже знают, как будет использоваться каждый квадратный сантиметр площади. Это будет пространство для молодежи. Места хватит и для социального кинотеатра, и для инвентаря с открытых спортивных площадок.
Наталья Белогубкина, председатель ТОС «Новый Январский»: "Будет какая-то пропаганда здорового образа жизни школьников, будем регулярно проводить мероприятия культурно-массовые".
В Перми сегодня работают 48 общественных центров. В бюджете города на ближайшие два года заложено строительство еще пяти новых объектов. А в рамках сегодняшнего посещения обсуждались ремонты и увеличение нормативов на содержание помещений. Эдуард Соснин, глава Перми: "Содержание пересмотрим, более того, в ближайшее время отремонтируем 7 общественных центров, и обязательно это будем делать совместно с мнениями жителей".
Ремонт в общественном центре «Новый Январский» обещают закончить в декабре. Так что новогодние праздники жителям Кировского района можно уже начинать планировать.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В сквере на набережной Камы высадят 253 дерева и более 2 тысяч кустарников
Руководитель Пермского УФАС России проведет личный прием граждан
Экс-начальника отделения почтовой связи в Верещагинском округе подозревают в краже пенсий
Участники и гости фестиваля "Щит России" познакомились с экспонатами выставки "Оружие Победы"
Лучших педагогов Прикамья наградят региональными и федеральными премиями
В Роспотребнадзоре подтвердили новый случай заболевания корью в Перми
В Перми пройдет «прямая линия» по борьбе с наркопреступностью
В доме на ул. Куйбышева старт отопительного сезона обернулся потопом
С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
С Днём учителя!
Добавить комментарий: