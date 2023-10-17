← Руководитель Пермского УФАС России проведет личный прием граждан
В сквере на набережной Камы высадят 253 дерева и более 2 тысяч кустарников
Сквер на нижней части набережной реки Камы расположен в Ленинском районе на территории, ограниченной сквером им. Решетникова, улицей Монастырской, административным зданием по улице Монастырская, 2 и левым берегом реки. Протяжённость участка ремонта составляет 500 метров, площадь – 59,5 тысяч кв. метров. Работы выполняет подрядная организация ООО «ТехДорГрупп». Средства на благоустройство сквера выделены из городского и краевого бюджетов.
"Здесь будет высажено 253 дерева и более 2 тысяч кустарников. Среди них – ели, сосны, лиственницы, берёзы, дубы, рябины, сирени. В ходе ремонта в сквере уже завершена замена подземных коммуникаций, установлены опоры освещения, сделаны подпорные стенки и лестничные спуски. Установлена современная детская площадка. Есть качели, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, лазалки, карусель, скамейки и урны. Параллельно подрядчик обустраивает гранитные покрытия дорожек, монтирует навесы, скамейки и урны, возводит каркас будущей комнаты матери и ребёнка. Все работы будут завершены до конца года. Таким образом, набережная на всём протяжении будет приведена к единому облику", – сообщил Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Руководитель Пермского УФАС России проведет личный прием граждан
Экс-начальника отделения почтовой связи в Верещагинском округе подозревают в краже пенсий
Участники и гости фестиваля "Щит России" познакомились с экспонатами выставки "Оружие Победы"
Лучших педагогов Прикамья наградят региональными и федеральными премиями
В Роспотребнадзоре подтвердили новый случай заболевания корью в Перми
В Перми пройдет «прямая линия» по борьбе с наркопреступностью
В доме на ул. Куйбышева старт отопительного сезона обернулся потопом
С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
С Днём учителя!
В Соликамске посетитель бара устроил стрельбу
Добавить комментарий: