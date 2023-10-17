В сквере на набережной Камы высадят 253 дерева и более 2 тысяч кустарников

В сквере у Речного вокзала уже завершена замена подземных коммуникаций, установлены опоры освещения, сделаны подпорные стенки и лестничные спуски. Установлена современная детская площадка, начали высаживать деревья и кустарники.Сквер на нижней части набережной реки Камы расположен в Ленинском районе на территории, ограниченной сквером им. Решетникова, улицей Монастырской, административным зданием по улице Монастырская, 2 и левым берегом реки. Протяжённость участка ремонта составляет 500 метров, площадь – 59,5 тысяч кв. метров. Работы выполняет подрядная организация ООО «ТехДорГрупп». Средства на благоустройство сквера выделены из городского и краевого бюджетов."Здесь будет высажено 253 дерева и более 2 тысяч кустарников. Среди них – ели, сосны, лиственницы, берёзы, дубы, рябины, сирени. В ходе ремонта в сквере уже завершена замена подземных коммуникаций, установлены опоры освещения, сделаны подпорные стенки и лестничные спуски. Установлена современная детская площадка. Есть качели, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, лазалки, карусель, скамейки и урны. Параллельно подрядчик обустраивает гранитные покрытия дорожек, монтирует навесы, скамейки и урны, возводит каркас будущей комнаты матери и ребёнка. Все работы будут завершены до конца года. Таким образом, набережная на всём протяжении будет приведена к единому облику", – сообщил Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.