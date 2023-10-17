В Прикамье завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Прикамье в этом сезоне практически завершены, задел на будущее остается. Водители c нетерпением ждут открытия нового путепровода, что свяжет промузел Осенцы с Нестюковским трактом.Дополнительный выезд с кольцевой развязкой и путепроводом строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы стартовали в начале 2022 года и идут непрерывно. Новая дорога разгрузит улицу Леонова и снизит уровень ДТП на этом направлении.Алексей Кокуйский, начальник участка ООО «Техдоргрупп»: "Занимаемся слоями дорожной одежды, заливаем выравнивающие, защитные слои".Работы в рамках дорожного нацпроекта идут по всему региону. Так, на трассе Соликамск - Красновишерск почти завершены работы по ремонту моста через реку Боровая. На трассе Пермь-Березники завершаются работы по строительству дополнительных полос в подъёмах – всего появится 4 новых участка в самых аварийно опасных местах.Широких трасс стало больше по всему краю. В этом строительном сезоне уже были введены в эксплуатацию дополнительные полосы на региональной дороге из Перми в Ильинский. Приводятся в порядок и искусственные сооружения: на мостах через реки Чёлва, Вишера, Пизьма, Берёзовая, Карпаты и другие. Общим итогом 17 мостов по всему региону. Рабочие привели в порядок проезжую и пешеходную часть, отремонтировали пролётные строения. Всего на этот год запланировано к ремонту 19 искусственных сооружений. Объекты национального проекта находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Поставлена задача Министерству транспорта контролировать подрядчиков: и по срокам, и по качеству выполняемых работ. Считаю, что с реализацией этого проекта в регионе безопасность дорожного движения будет на порядок выше".К приёмке готовятся отремонтированные улицы и на территории Перми. В краевой столице отремонтировано 29 улиц, шесть из которых планировалось привести в порядок только в следующем году. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году близятся к завершению – введены в эксплуатацию уже 80% дорожных объектов от запланированных на этот год. Оставшиеся 20% – ждут только проверку приемочной комиссией.49 из 51 дорожных объектов, запланированных к ремонту в этом году по нацпроекту, уже введены в эксплуатацию. Это почти 73 километров ровного асфальта. Также отремонтировано 17 мостов в 14 муниципалитетах.