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Участники и гости фестиваля "Щит России" познакомились с экспонатами выставки "Оружие Победы"
Владимир Трушковский, директор ДИП «Телеканал «Россия-Культура»: "Воочию убеждаешься, насколько мощное было государство советское, насколько мощное оно сейчас, и это не может нас не радовать. И мы должны стремиться к тому, чтобы мощь наша укреплялась и, естественно, патриотизм, который мы должны воспитывать, поднимать в сердцах людей, он тоже должен способствовать развитию нашей страны".
В Пермь приехали финалисты конкурсной программы «Щита России». Это более 70 журналистов со всех уголков страны. Жюри предстоит определить победителей, лауреатов и вручить гран-при по четырем направлениям: телевидение, радио, печатные СМИ и интернет-издания. Церемония награждения состоится 6 октября. Пока же культурную программу продолжат многочисленные мастер-классы от мэтров журналистики и экскурсии по главным достопримечательностям региона.
Анна Гаврилова, участник фестиваля «Щит России 2023», ОБУ ТРК «Липецкое время»: "Эту экскурсию я ждала больше, чем какую-либо другую. Потому что я работаю в зоне СВО и вижу работу оружия, тех же градов, ЗРК. Не знала, что, в Перми производят такое вооружение. Очень правильно, что такие выставки есть. Потому что люди гражданские должны посещать такие места, видеть оружие, благодаря которому мы сейчас побеждаем".
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