Участники и гости фестиваля "Щит России" познакомились с экспонатами выставки "Оружие Победы"

Участники и гости Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России" сегодня побывали на выставке "Оружие Победы" на заводе имени Шпагина. На основе 400 экспонатов представлена история оборонной промышленности за последние 300 лет.Владимир Трушковский, директор ДИП «Телеканал «Россия-Культура»: "Воочию убеждаешься, насколько мощное было государство советское, насколько мощное оно сейчас, и это не может нас не радовать. И мы должны стремиться к тому, чтобы мощь наша укреплялась и, естественно, патриотизм, который мы должны воспитывать, поднимать в сердцах людей, он тоже должен способствовать развитию нашей страны".В Пермь приехали финалисты конкурсной программы «Щита России». Это более 70 журналистов со всех уголков страны. Жюри предстоит определить победителей, лауреатов и вручить гран-при по четырем направлениям: телевидение, радио, печатные СМИ и интернет-издания. Церемония награждения состоится 6 октября. Пока же культурную программу продолжат многочисленные мастер-классы от мэтров журналистики и экскурсии по главным достопримечательностям региона.Анна Гаврилова, участник фестиваля «Щит России 2023», ОБУ ТРК «Липецкое время»: "Эту экскурсию я ждала больше, чем какую-либо другую. Потому что я работаю в зоне СВО и вижу работу оружия, тех же градов, ЗРК. Не знала, что, в Перми производят такое вооружение. Очень правильно, что такие выставки есть. Потому что люди гражданские должны посещать такие места, видеть оружие, благодаря которому мы сейчас побеждаем".