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Лучших педагогов Прикамья наградят региональными и федеральными премиями
"Педагог нуждается в признании, оценке своих заслуг. Мы серьезно относимся к этим премиям, а учителя очень рады их получить", - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и поздравила педагогов с профессиональным праздником. - Дорогие наши, любимые учителя. Пусть у вас все будет в жизни хорошо. Желаю профессионального счастья и счастья в ваших семьях. Мы все делаем для того, чтобы у наших детей было хорошее будущее".
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