Лучших педагогов Прикамья наградят региональными и федеральными премиями

В школах Прикамья сегодня сокращенные уроки. Вторая половина дня - время празднования Дня учителя. Лучшие педагоги края собрались в Перми, в Театре-Театре им будут вручать заслуженные награды - региональные и федеральные премии."Педагог нуждается в признании, оценке своих заслуг. Мы серьезно относимся к этим премиям, а учителя очень рады их получить", - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и поздравила педагогов с профессиональным праздником. - Дорогие наши, любимые учителя. Пусть у вас все будет в жизни хорошо. Желаю профессионального счастья и счастья в ваших семьях. Мы все делаем для того, чтобы у наших детей было хорошее будущее".