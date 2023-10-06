Экс-начальника отделения почтовой связи в Верещагинском округе подозревают в краже пенсий
В июле текущего года подозреваемый предположительно присвоил денежные средства, предназначенные для выплаты страховых пенсий населению. В настоящее время проводятся допросы свидетелей, анализ кассовых документов, изучение финансовой деятельности подозреваемого и другие оперативно-розыскные мероприятия. После сбора достаточного объёма доказательств будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Участники и гости фестиваля "Щит России" познакомились с экспонатами выставки "Оружие Победы"
Лучших педагогов Прикамья наградят региональными и федеральными премиями
В Роспотребнадзоре подтвердили новый случай заболевания корью в Перми
В Перми пройдет «прямая линия» по борьбе с наркопреступностью
В доме на ул. Куйбышева старт отопительного сезона обернулся потопом
С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
С Днём учителя!
В Соликамске посетитель бара устроил стрельбу
В Перми произошла авария с участием автобуса
В Прикамье задержали 10 участников этнической преступной группы
Добавить комментарий: