В Роспотребнадзоре подтвердили новый случай заболевания корью в Перми

Новый случай заболевания корью в Перми подтвердили в Роспотребнадзоре. Опасная инфекция диагностирована у взрослой женщины, которая в настоящее время госпитализирована, болезнь протекает в легкой форме. Тем не менее весь дом на ул. Сигаева 10 б попал под карантин.Сотрудники Роспотребнадзора провели здесь все необходимые мероприятия. Медицинский автобус, в котором можно будет сделать прививку от кори, будет дежурить рядом с домом каждый вечер. По словам врачей, это необходимо сделать всем, кто не делал прививки ранее. Корь опасна своими последствиями, предупреждают медики, прививку лучше всего поставить в течение 72 часов после контакта с заболевшим."В число контактных лиц мы включаем весь подъезд многоэтажного дома. Это связано с тем, что корь является наиболее заразной инфекцией, распространяется даже по вентиляционным шахтам и каналам. Чтобы защитить всех неиммунных лиц, берем в число контактных достаточно большое число людей", - рассказала Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.