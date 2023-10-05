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В Роспотребнадзоре подтвердили новый случай заболевания корью в Перми
Сотрудники Роспотребнадзора провели здесь все необходимые мероприятия. Медицинский автобус, в котором можно будет сделать прививку от кори, будет дежурить рядом с домом каждый вечер. По словам врачей, это необходимо сделать всем, кто не делал прививки ранее. Корь опасна своими последствиями, предупреждают медики, прививку лучше всего поставить в течение 72 часов после контакта с заболевшим.
"В число контактных лиц мы включаем весь подъезд многоэтажного дома. Это связано с тем, что корь является наиболее заразной инфекцией, распространяется даже по вентиляционным шахтам и каналам. Чтобы защитить всех неиммунных лиц, берем в число контактных достаточно большое число людей", - рассказала Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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