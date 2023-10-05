С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
Охраняемый ландшафт «Утиное болото» образован в 1991 году. Его площадь – 11,83 га. Он имеет высокое рекреационное, эстетическое, просветительское и образовательное значение.
Напомним, этим летом из-за жаркой погоды утиное болото высохло. Однако специалисты тогда сообщили, что серьезной угрозы для пернатых, которые его населяют, нет.
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