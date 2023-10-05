В доме на ул. Куйбышева старт отопительного сезона обернулся потопом

← С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
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← С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
В Перми пройдет «прямая линия» по борьбе с наркопреступностью →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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С территории «Утиного болота» волонтёры вывезли 1,8 тонн мусора
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В Перми произошла авария с участием автобуса
В Прикамье задержали 10 участников этнической преступной группы
Дрожь земли: ученые анализируют сейсмическую активность в Прикамье
"Щит России": победителей определят по четырем направлениям
Пермь принимает мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
Краевой Минздрав увеличил число коек для больных COVID-19
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