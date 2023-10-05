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С Днём учителя!
С утра со словами поздравлений к наставникам обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Спасибо за ваш непростой, ответственный и такой важный труд. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального развития и успехов. Пусть достижения ваших учеников прославляют Пермский край!", - отметил губернатор.
Редакция "Вести Пермь" присоединяется к поздравлениям со словами благодарности за непростой и очень важный учительский труд.
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