Дрожь земли: ученые анализируют сейсмическую активность в Прикамье

После недавнего подземного толчка, зарегистрированного в районе станции Григорьевская Нытвенского округа, ученые еще раз попробовали пересмотреть свои выводы насчет сейсмической стабильности Прикамья. Ранее так все и было. Но теперь чуть ли не каждый год регистрируются тревожные события. Но так ли уж они страшны, а главное, что будет дальше?О том, что в районе станции Григорьевская было землетрясение, знает каждый житель посёлка. Но ни одного, кто хоть что-то да ощутил. Лилия Русских услышала о дрожи земли из новостей."Не знаю, я не ощущала, чтобы у нас что-то где-то было. Нигде ничего не тряслось, в квартире тоже так же", - рассказывает женщина.По данным Уральской сейсмологической сети, подземные толчки были зафиксированы 24 сентября. Сила колебаний почвы составила 3 балла. Хоть это относительно и не много, но для Урала значимо.Землетрясение 1-2 балла не ощущается, 3 - только в состоянии покоя. Когда поезд проезжает, будет и то сильнее сотрясать землю. 5-6 приходят в движение легкие предметы, 6-7 появляется повреждение зданий, 7-9 будет даже трудно удержаться ногах, а вот 9-12 – все будет уничтожено: здания, дороги, и даже рельеф местности изменится.Территория Прикамья находится на стыке двух литосферных плит - Восточно-Европейской и Сибирской, поэтому глубоко под землей время от времени происходят тектонические процессы.Николай Максимович, заместитель директора по научной работе ЕНИ ПГНИУ, кандидат геолого-минералогических наук: "Существует карта опасности землетрясений. Мы попадаем примерно в 6-балльную зону. Это прогнозные карты, они учитывают вероятность события, вероятность может 1 к 10 тысячам лет".Последнее сильное землетрясение в Пермской губернии произошло 23 мая 1798 года в районе села Насадка Кунгурского района. По описанию очевидцев, разваливались печные трубы, почва уходила из-под ног. Толчки ощущали и в Перми. Однажды был и внеземной фактор – речь идёт о падении Оханского метеорита 30 августа 1887 года.Цитата «Землетрясения в Прикамье по Г. Максимовичу»: «Сила толчка была настолько велика, что стекла в рамах зазвенели и в деревянных непрочных зданиях заколебались стены. Сила 4 балла».Другие причины возмущения земли пермской – карст и добыча полезных ископаемых. Подобное в своё время было замечено в Кизеловском угольном бассейне. Но тут хотя бы есть ясность и предсказуемость, в отличие от классических землетрясений. А в Добрянском округе сейсмоактивность почему-то увеличилась. Последняя зафиксирована 8 августа.Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН: "Там есть такая зона, получается между посёлками Таборы и Парма, около 20 километров протяженность этой зоны. И там мы наблюдаем просто аномально фантастическую для Урала сейсмическую активность".Когда и где в следующий раз будет трясти – со 100% уверенностью сказать нельзя, но всё что зафиксировано сейчас – это возможность для специалистов выявить закономерность и предупредить появление более сильных землетрясений в будущем. По словам учёных, несмотря ни на что Пермский край остается в списке наиболее сейсмоустойчивых регионов страны.