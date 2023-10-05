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В Прикамье задержали 10 участников этнической преступной группы
"Все подозреваемые являлись выходцами из среднеазиатского региона, часть из них находилась на территории Российской Федерации с нарушениями действующего законодательства. Некоторые задержанные даже не знали русского языка, и для работы с ними оперативникам приходилось прибегать к помощи переводчиков", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские изъяли из незаконного оборота около полукилограмма наркотического средства героин. Все задержанные по решению суда помещены под стражу.
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