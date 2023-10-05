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"Щит России": победителей определят по четырем направлениям
Всероссийский патриотический фестиваль «Щит России» может начинаться только так. Это лучше всех понимают кадеты, стоящие в почетном карауле у флага.
Даниил Ревякин, курсант Пермского суворовского военного училища: "Для меня честь участвовать в этом мероприятии, также это гордость за свою страну, а патриотизм — это любовь к Родине".
625 конкурсных работ, более 70 участников, география - от Калининграда до Сахалина и от Санкт-Петербурга до Дагестана. И у каждого свое понимание патриотизма. Элла Игнаткина из Липецка, к примеру, презентует свой цикл телевизионных программ «Я люблю мою Россию», где рассказывает о людях разных профессий.
Элла Игнаткина, участник фестиваля «Щит России» (г. Липецк): "Патриотизм — это не только любить, это не только отдать жизнь за Родину. Патриотизм многогранен как явление, и каждый человек может приложить свой талант в эту копилку, и это будет важно".
Жюри предстоит определить победителей, лауреатов и вручить гран-при по четырем направлениям: телевидение, радио, печатные СМИ и интернет-издания. Последние две номинации появились на фестивале только в прошлом году, но это уже значительно расширило аудиторию.
Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»: "Для журналистов, операторов, режиссеров, продюсеров важно иметь оценку не только своей аудитории, для которой мы работаем, но и оценку профессионального жюри".
В ближайшие несколько дней участников фестиваля ждет большая культурная программа: многочисленные мастер-классы от мэтров журналистики и экскурсии по главным достопримечательностям региона.
Розалия с коллегами из Башкортостана снимает свой сюжет об участии в фестивале «Щит России», и уже многое подчеркнули для себя на мастер-классе от пермских архивистов и поисковиков. Розалия Гибадатова, участник фестиваля «Щит России» (Башкортостан): "Здесь мы получаем новые знания о работе с архивом. Нам обязательно поможет то, что мы здесь узнали".
Фестиваль продлится до 6 октября, тогда же состоится и официальная церемония закрытия, на которой объявят имена новых обладателей фигурок «Ники», лауреатов и победителей конкурсной программы.
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