Пермь принимает мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных

130 ученых из 26 регионов страны приехали в Пермь, чтобы обсудить самые насущные проблемы экологии, предприятий топливно-энергетического комплекса, а также поговорить о проекте «Умный город» и профориентации школьников.С прибора под названием "Баня" начинается весь анализ. Воду для него берут с территории Кизеловского угольного бассейна регулярно, уже больше 15 лет подряд.Елена Сазонова, инженер-химик эколого-аналитической лаборатории: "Наша задача - провести выполнение измерений в соответствии с методом и выдать вовремя результаты. Вот по этим пробам, мы только взяли их в работу, конкретно ничего нельзя сказать".Работу уникальной лаборатории демонстрируют участникам мероприятия-спутника 3-го Конгресса молодых ученых. Среди них - Владимир Михайлов, доцент Кузбасского университета. Проблемы загрязнения рек сточными водами из угольных шахт в их регионе - те же, что и в восточных городах Прикамья. Владимир Михайлов, к.т.н, доцент Кузбасского государственного технического университета: "Очень надеемся, что в ходе этого очень интересного мероприятия на самом деле мы получим в конце концов какие-то варианты решения не только для Пермского края, но и для Кузбасса, и затем используем у себя".Помимо проблем экологии, молодые ученые работают над повышением эффективности работы предприятий топливно-энергетического комплекса, проекта "Умный город" и профориентации школьников.Надежда Чубова, заместитель руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований по стратегическому развитию НИЦ "Курчатовский институт": "Наука может помочь на местах решить те задачи, которые нужно сейчас решать в регионе, в которых регион сам заинтересован. Это такое точечное решение с научной точки зрения, с региональной точки зрения".На мероприятие-спутник 3-го Конгресса молодых ученых, проходящего в рамках Десятилетия науки и технологий в России, в Прикамье приехали 130 молодых исследователей из 26 регионов страны. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы очень хотим, чтобы на базе этого Конгресса появлялись новые идеи, и Пермский край представлялся молодым ученым как привлекательное место для своей работы, жизни и научной деятельности".В течение трех дней участники посетят самые крупные инфраструктурные объекты Прикамья, а в последний день защитят свои научные проекты перед правительством Пермского края.