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Чемпионом России по прыжкам с трамплина стал Владислав Мустафин
Соревнования проходили на большом Олимпийском трамплине в Сочи. Побороться за победу приехали 60 участников со всей страны. Владислав Мустафин в первой попытке пролетел 145 метров, 137,5 м - во второй. Этого было достаточно, чтобы стать новым чемпионом страны. Также он стал бронзовым призером на трамплине К-95.
Владиславу Мустафину 23 года, он мастер спорта, член сборной Пермского края по прыжкам на лыжах с трамплина, входит в основной состав сборной России. Тренируется в пермской спортшколе олимпийского резерва "Старт" под руководством Сергея Ваганова.
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