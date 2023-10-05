Краевой Минздрав увеличил число коек для больных COVID-19

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Также за неделю в Прикамье зафиксировано более 19 тысяч случаев ОРВИ. Эпидпорог не превышен. По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, сейчас в регионе циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку. Поставить её можно в поликлинике по месту жительства, медпунктах предприятий, детских садах и школах, мобильных пунктах. Специалисты советуют часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, а в местах массового скопления людей надевать маску.
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