Краевой Минздрав увеличил число коек для больных COVID-19

Краевой Минздрав на треть увеличил число коек для больных COVID-19. Как сообщили в ведомстве, если на начало прошлой неделе в Прикамье было развернуто 70 «ковидных» коек, то сейчас их - 105. Под эти цели оборудуются места в пяти медучреждениях Перми и одном в Березниках. За неделю в Прикамье зафиксировано 467 случаев заболевания коронавирусом. Прирост составил менее 3%.Также за неделю в Прикамье зафиксировано более 19 тысяч случаев ОРВИ. Эпидпорог не превышен. По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, сейчас в регионе циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку. Поставить её можно в поликлинике по месту жительства, медпунктах предприятий, детских садах и школах, мобильных пунктах. Специалисты советуют часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, а в местах массового скопления людей надевать маску.