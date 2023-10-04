Стали известны подробности о киоске, стоящем на тротуаре у Центрального рынка в Перми

Стали известны подробности скандальной истории о торговом киоске, который хозяева поставили прямо на тротуаре близ Центрального рынка Перми.Глава Ленинского района Александр Русанов на своей странице ВКонтакте написал, что объект расположен на частной земле. Коллеги с портала 59.РУ выяснили, что участок был отмежеван в 2007 году для размещения торговой точки. Он уже тогда располагался на тротуаре, владельцы сдвинули киоск в сторону на муниципальную землю. Сейчас пришли чиновники и пригрозили сносом. Хозяин вернул киоск на законное место. Как вышло, что участок совпал с пешеходной зоной, не сообщается.Глава Ленинского района сообщает, что его сотрудники пытаются использовать все возможные механизмы для скорейшего демонтажа данного объекта. А последний уже обзавелся вывеской.