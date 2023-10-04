← Власти Прикамья планируют взять в лизинг суда на подводных крыльях
Стали известны подробности о киоске, стоящем на тротуаре у Центрального рынка в Перми →
В Перми состоялась церемония открытия фестиваля "Щит России"
В жюри фестиваля вошли декан факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» Елена Вартанова, президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин, Герой России Сергей Яшкин и др. Председатель жюри - специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Организационный комитет фестиваля возглавляет Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента.
Публикуем запись трансляции торжественной церемонии открытия фестиваля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Власти Прикамья планируют взять в лизинг суда на подводных крыльях
В Перми проходит III Конгресс молодых ученых
В Прикамье подвели итоги операции «Мак-2023»
В Добрянке учителей поздравили с наступающим праздником
В Прикамье идет заселение сразу двух новых студенческих общежитий
На трассе Соликамск - Красновишерск завершаются работы по ремонту моста через реку Боровая
Жюри патриотического фестиваля СМИ «Щит России» провело финальное заседание
Жители Мулянки просят отпустить главного подозреваемого в серии поджогов
Мотовилихе - 85. Череду праздничных мероприятий завершил большой концерт
Сегодня утром в Прикамье проверят систему оповещения
Добавить комментарий: