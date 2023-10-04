В Перми проходит III Конгресс молодых ученых

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← В Прикамье подвели итоги операции «Мак-2023»
Власти Прикамья планируют взять в лизинг суда на подводных крыльях →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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23.04.2023 в 14:42
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В Прикамье подвели итоги операции «Мак-2023»
В Добрянке учителей поздравили с наступающим праздником
В Прикамье идет заселение сразу двух новых студенческих общежитий
На трассе Соликамск - Красновишерск завершаются работы по ремонту моста через реку Боровая
Жюри патриотического фестиваля СМИ «Щит России» провело финальное заседание
Жители Мулянки просят отпустить главного подозреваемого в серии поджогов
Мотовилихе - 85. Череду праздничных мероприятий завершил большой концерт
Сегодня утром в Прикамье проверят систему оповещения
Игорь Южанинов: "Телевидение - самый востребованный источник информации"
Многодетным семьям Перми предоставят участки в черте города
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