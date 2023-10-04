В Прикамье подвели итоги операции «Мак-2023»

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В ходе проведённой работы полицейские выявили 173 преступления, связанные с хранением, сбытом и культивацией наркотических средств. Пресечено 1642 административных правонарушения. 893 человека привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств, ещё 465 – за уклонение от прохождения диагностики. Были составлены административные материалы за пропаганду наркотических средств.
Из незаконного оборота было изъято более 19 килограмм наркотических средств, из них более девяти килограммов марихуаны, около 6 килограммов гашиша, более килограмма героина.
"Полицейскими было выявлено 28 незаконных посевов, на которых произрастало около 2,5 тысяч кустов наркосодержащих растений, и уничтожены 185 дикорастущих очагов. Помимо этого, стражи порядка вынесли более ста официальных предписаний по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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