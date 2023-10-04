Власти Прикамья планируют взять в лизинг суда на подводных крыльях

В бюджете Пермского края на предстоящую трехлетку планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях для перевозки пассажиров водным транспортом. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета, который сейчас проходит согласование в краевом парламенте.Как следует из документа, на эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн рублей ежегодно. Объем расходов определен на основании уже поступившего коммерческого предложения АО «Государственная транспортная лизинговая компания».В начале марта в краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» (Нижний Новгород) и «НПП “Радар ММС”» из Санкт-Петербурга, которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р».