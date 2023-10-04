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Власти Прикамья планируют взять в лизинг суда на подводных крыльях
Как следует из документа, на эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн рублей ежегодно. Объем расходов определен на основании уже поступившего коммерческого предложения АО «Государственная транспортная лизинговая компания».
В начале марта в краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» (Нижний Новгород) и «НПП “Радар ММС”» из Санкт-Петербурга, которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р».
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