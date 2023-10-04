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В Прикамье идет заселение сразу двух новых студенческих общежитий

В эти дни в Пермском крае идет заселение сразу двух новых студенческих общежитий. Оба - при средних специальных учебных заведениях. Суммарно новоселье отпразднуют сразу 800 ребят. В комнате Карина Жужгова живет еще с двумя девочками. И здесь им комфортно, как дома.
Карина Жужгова, студентка "Краевого политехнического колледжа", г. Чернушка: "Здесь у нас находится санузел, две раковины. Каждый может мыться - как из первой комнаты, так и из второй".
Помимо отдельного санузла с душевой, в новом общежитии на этаже - просторная кухня с техникой, рядом - прачечная, в коридорах - система видеонаблюдения.
Марина Акинян, начальник юго-западного территориального отделения Управления общежитиями Пермского края: "Все, что надо для бытового существования ребенка, это и гладильная, и стиральная машины, и утюги, все, что для современной жизни нужно, все имеется в данном общежитии".
На семи этажах уже почти заселились 400 человек. Не только из Прикамья, но и соседних регионов. В колледже открыли две новые специальности и места теперь есть для всех студентов. Михаил Азанов, директор "Краевого политехнического колледжа", г. Чернушка: "Сам бы так взял и заселился, пожил здесь немножко. Потому что в наше время не было таких общежитий. И у нас было одно общежитие в городе на 250 мест, а обучается у нас здесь в городе Чернушка 1400 студентов".
Почти такое же общежитие на 400 мест завершают обставлять новой мебелью и в Перми. У студентов авиационного техникума такого комфорта не было никогда. Наталья Спиридонова, заведующая общежитием "Пермского авиационного техникума им. А.Д. Щвецова": "Самые главные плюсы сейчас в новом общежитии - это, конечно же, большие помещения. Также просторные кухни, комнаты самоподготовки на каждом этаже. У ребят появятся личные душевые, личные санузлы".
Конкурс в авиационный техникум имени Швецова в этом году составил 15 человек на место, в краевой политехнический колледж - 10 человек.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Более 95 процентов ребят, которые заканчивают техникум, они устраиваются по специальности. А это значит, что они, как правило, остаются жить, развиваться и работать в Пермском крае".
Сантехника в отдельных душевых уже стоит, стиральные машины - в прачечных, холодильники - на кухнях.
На кровати осталось разложить новые подушки и расстелить одеяла. Всего в Прикамье до 2027 года планируют построить еще 7 общежитий. И это только для студентов, которые получают среднее профессиональное образование. Для них должно появиться порядка 1500 комфортных мест.

Опубликовано: 04.10.2023 в 11:12 в рубрике - Вести Пермь

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