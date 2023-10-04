На трассе Соликамск - Красновишерск завершаются работы по ремонту моста через реку Боровая

На транспортном пути, ведущем на север Прикамья, подходят к концу важные дорожные работы. Главные трассы стали безопаснее. Это сделано за счет дополнительных полос на самых аварийно опасных участках. Доработке подверглись и мосты.Руководитель проекта Василий Деменев показывает выполненные работы по ремонту моста через реку Боровая на трассе Соликамск - Красновишерск. Здесь уже укреплены опоры, уложен новый асфальт. Осталось обустроить съезды и организовать сливы.Василий Деменев, руководитель проекта: "Мы справились уже практически на 90 процентов, осталось немного, как видите, проезжие части уже сделаны до конца".Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По трассе водитель Борис Козлов ездит регулярно и изменения замечает. Особая радость за дополнительные полосы движения вдоль трассы. Борис Козлов: "Лучше стало ездить, быстрее добираешься до Березников. Эта дорога была убитая напрочь. Радует, что она сейчас стала такая хорошая, четырехполосная".Широких трасс теперь стало еще больше. До конца года на трассе Пермь-Березники должно появиться четыре новых участка с дополнительными полосами - для снижения аварийности.Работы ведутся на всём направлении. На дороге, соединяющей Березники и Соликамск, ведется реконструкция шестого этапа. С его завершением трасса, соединяющая два города, будет полностью обновлена. За сдачей объекта следит губернатор Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Между Соликамском и Березниками фактически появилась магистраль. Я всё детство и юность ездил по этой дороге в две полосы. И конечно, это была аварийная история. Сейчас это совершенно безопасная магистраль — четыре полосы"Часть объектов сегодня уже сданы. Введены в эксплуатацию дополнительные полосы на региональной дороге из Перми в Ильинский. Завершились работы и на дороге Полазна - Чусовой. На мосту через речку Чёлва рабочие полностью обновили проезжую и пешеходную часть, а также установили водоотведение.Что касается моста через реку Боровая, завершить там работы подрядчик должен до конца осени.