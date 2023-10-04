В Добрянке учителей поздравили с наступающим праздником

В Пермском крае уже начали поздравлять учителей с наступающим профессиональным праздником. В Добрянке собрались педагоги сразу из нескольких округов.Редкий случай, когда артист кланяется зрителю еще до начала концерта. Впрочем, обстановка на сцене - палатка и костровой набор - сразу настраивают на неформальный лад. А сам Альберт Макаров для такой публики готов выступать с особым вдохновением.Альберт Макаров, артист: "Для меня сегодня учитель — это подвижник в высшем смысле. Нужно быть, прежде всего, скорее личностью и человеком".Если ученики свои оценки узнают к последнему звонку, окончательные результаты работы учителя подводят только осенью. Так что многочисленные дипломы, благодарности и цветы в преддверии профессионального праздника актуальны, как никогда. За 53 года учительского стажа Людмила Пепеляева выпустила больше тысячи учеников и, как говорит, при встрече каждого вспомнит по имени.Людмила Пепеляева, учитель истории и обществознания Ильинской школы №1: "Дети приходят, выпускники приходят, через год, через два, через пять, в прошлом году были ученики, которые 25 лет назад закончили".Для учителей сегодня есть возможность неформального общения, показать свои наработки и поделится опытом с коллегами.Добрянка на этот раз объединила учителей сразу трех округов: Добрянский, Ильинский и часть Пермского. Только ради таких видов сюда стоило приехать.Весь праздник стал возможен благодаря депутату Законодательного собрания Дмитрию Килейко. Со сцены учителей поздравляют главы территорий и сам организатор концерта.Дмитрий Килейко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это люди, которые дали нам дорогу в жизнь, которые нас многому научили, воспитали и я с большой любовью, с большим уважением отношусь к учителям. И конечно, сегодня поздравляю с наступающим праздником".Котелок, палатка и голос артиста в итоге создают на сцене ту самую непередаваемую атмосферу. А слова песен здесь и так знакомы всем с детства.