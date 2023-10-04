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В Добрянке учителей поздравили с наступающим праздником
Альберт Макаров, артист: "Для меня сегодня учитель — это подвижник в высшем смысле. Нужно быть, прежде всего, скорее личностью и человеком".
Если ученики свои оценки узнают к последнему звонку, окончательные результаты работы учителя подводят только осенью. Так что многочисленные дипломы, благодарности и цветы в преддверии профессионального праздника актуальны, как никогда. За 53 года учительского стажа Людмила Пепеляева выпустила больше тысячи учеников и, как говорит, при встрече каждого вспомнит по имени.
Людмила Пепеляева, учитель истории и обществознания Ильинской школы №1: "Дети приходят, выпускники приходят, через год, через два, через пять, в прошлом году были ученики, которые 25 лет назад закончили".
Для учителей сегодня есть возможность неформального общения, показать свои наработки и поделится опытом с коллегами.
Добрянка на этот раз объединила учителей сразу трех округов: Добрянский, Ильинский и часть Пермского. Только ради таких видов сюда стоило приехать.
Весь праздник стал возможен благодаря депутату Законодательного собрания Дмитрию Килейко. Со сцены учителей поздравляют главы территорий и сам организатор концерта.
Дмитрий Килейко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это люди, которые дали нам дорогу в жизнь, которые нас многому научили, воспитали и я с большой любовью, с большим уважением отношусь к учителям. И конечно, сегодня поздравляю с наступающим праздником".
Котелок, палатка и голос артиста в итоге создают на сцене ту самую непередаваемую атмосферу. А слова песен здесь и так знакомы всем с детства.
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