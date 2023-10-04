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Жюри патриотического фестиваля СМИ «Щит России» провело финальное заседание
Николай Долгачев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск», член жюри фестиваля «Щит России»: "Появление новых территорий и исторические изменения, проведение специальной военной операции влияют практически на все работы. Где-то легкой тенью, где-то красной линией. Мы понимаем, изменились за полтора-два года очень сильно и обстоятельства, и условия работы журналистов, особенно на новых территориях".
Участники и гости фестиваля еще прибывают в Пермь. Церемония открытия состоится 4 октября. Но те, кто уже приехал, возложили цветы к мемориалу "Единство фронта и тыла".
Леонид Млечин, заместитель председателя жюри фестиваля «Щит России», президент Международной академии телевидения и радио (г. Москва): "Нам иногда кажется, что мы про Вторую мировую, про Великую Отечественную знаем все. Ничего подобного. Мы так мало знаем про собственные семьи, мы раньше этим даже не интересовались. Теперь это личная история стала большой частью нашего самопознания. Мы рассказываем, мы вспоминаем людей, мы вспоминаем, что тогда делалось, это очень большое дело".
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