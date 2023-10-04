Жители Мулянки просят отпустить главного подозреваемого в серии поджогов

30-летний Герман Овчинников из Мулянки, задержанный по подозрению в серии поджогов, решением суда арестован и помещен в следственный изолятор. Ранее он дал признательные показания, но зачем он это делал, пояснить так и не смог.В то же время жители Мулянки, которые только посредством коллективного письма сумели привлечь к своей беде пристальное внимание силовиков, собрались писать еще одно обращение. На этот раз они просят отпустить главного подозреваемого. Герман, по их словам, сам не понимает, что говорит. У него киста в голове и задержка психоречевого развития. Кроме того, у него есть и алиби, утверждают люди."Он был на виду, он в качестве зевак вышел. Началась паника у людей. Это было под утро. Есть свидетели, что он вышел из собственного дома заспанный. И что он присутствовал, видел пожарные машины. И когда пожарные тушили, все увидели, что вспыхивает соседний дом через дорогу", - рассказала Анастасия Аристова.Обвиняемый Глеб Овчинников пока под следствием, и вина его еще не доказана. При этом стоит заметить, что пожары в Мулянке все-таки прекратились, с чем бы это ни было связано.