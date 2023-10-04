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Мотовилихе - 85. Череду праздничных мероприятий завершил большой концерт
Накануне эту череду завершил большой концерт в детско-юношеском центре имени Соломина. Собравшихся поздравили представители городской власти и глава Перми Эдуард Соснин.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Уверен, у района большое и очень успешное будущее. Мы всегда будем помогать развивать Мотовилиху, потому что эта наша в том числе историческая память, которую мы с большой честью должны передать нашим детям".
Специально на юбилей приехали гости из Белоруссии. Советский район Минска с недавних пор является побратимом Мотовилихи.
Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района города Минска: "Мы действительно увидели развивающийся, очень красивый уютный город и увидели очень хороших, добрых людей открытых".
Всего в рамках круглой даты было проведено более 80 мероприятий. Помимо событийного ряда, это и ремонт дорог, реализация проектов ТОС. Так, скверу и остановке на улице Розалии Землячки было присвоено имя пермского конструктора Юрия Калачникова.
Ещё одно напоминание в городском пейзаже, что Мотовилихе 85 - эта 100-метровая надпись на Старцева. Отличный пример позитивного творчества и борьбы с незаконными граффити.
Современный городской район вырос из заводского поселка при медеплавильном заводе на слиянии рек Большая и Малая Мотовилиха. В 20-е годы прошлого века здесь появился соцгородок. Был построен первый деревянный цирк, аэропорт, планетарий, универсальный дворец спорта, телецентр. И сегодня району есть чем гордиться. Игорь Сальников, глава администрации Мотовилихинского района: "Совместно с краем и городом участвуем в национальных прокатах – «Безопасные качественные дороги», «Образование» и прочее, также в этом году введена в эксплуатацию, и детишки пошли в первый класс в самую большую школу Прикамья".
Краевой столице - 300, Мотовилихинскому району - 85 и так же, как и старшему «брату», юбилей – это импульс для развития не только Мотовилихи, но и всего города.
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