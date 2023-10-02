Волка, поселившегося в микрорайоне Любимов в Березниках, застрелили, сообщают в региональном министерстве природы. Это произошло в минувшие выходные. Сообщается, что охотоведы не смогли иначе решить проблему. Ранее "Вести Пермь" рассказывали, что на защиту одинокого хищника выступили жители района. Они не давали охотникам подобраться к серому и пытались их убедить, что волк безопасен. Три дня животное кормилось по ночам на местных мусорках, почти не боялось людей и ни на кого не нападало. И все-таки опасный лесной хищник в зоне жилой застройки, где много детей и стариков - это не дело. Волк добыт.