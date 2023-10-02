В Перми вынесен приговор по делу о хищении свыше 68 млн рублей

Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью «Сириус». Он признан виновным в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.Суд установил, что подсудимый в 2017-2019 гг., возглавляя коммерческую организацию, в ходе исполнения государственного контракта на выполнение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в с. Усть-Качка Пермского района, похитил свыше 68 млн рублей."Являясь подрядчиком объекта и понимая, что предусмотренные графиком работы не будут выполнены в определенный договором срок, подсудимый изготовил подложные акты о приемке выполненных работ, справки об их стоимости и размерах затрат. На основании данных фиктивных документов на счет организации из бюджета были перечислены денежные средства. В результате преступных действий указанного лица был допущен срыв исполнения государственного контракта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд с учётом позиции государственного обвинения признал руководителя общества виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 350 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.В отношении руководителя государственного учреждения, принявшего и подписавшего фиктивные документы о выполненных работах, вынесен обвинительный приговор, он отбывает наказание в местах лишения свободы., строительство социально значимого объекта остановлено.