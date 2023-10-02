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Волка, поселившегося в микрорайоне Любимов в Березниках, застрелили →
В краевой парламент внесен законопроект о бесплатном выделении земли участникам СВО
Как сообщили в краевом Минимущества, земельные участки планируется предоставлять в порядке очередности на основании подачи заявления органам местного самоуправления.
Напомним, президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам дополнительно поддержать участников специальной военной операции. В частности, бесплатно выдавать землю военнослужащим, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги во время спецоперации, и их родственникам. Землю смогут бесплатно получить и семьи погибших или умерших участников СВО.
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