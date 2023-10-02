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В ТЦ «Евразия» открылся обновленный салон мирового бренда мебели Enza Home
Enza Home - это международный турецкий бренд с 46-летней историей. Сегодня по всему миру он представлен более 500 фирменными магазинами, где можно приобрести мебель и различные аксессуары, найти готовые интерьерные решения для дома. Проект по открытию салона мебели Enza Home в Перми реализуется при поддержке правительства Турецкой Республики.
Торговой площадкой салона мебели Enza Home в Перми стал ТЦ «Евразия» - один из ведущих торговых центров города, обладающий современной логистикой, удобным месторасположением и площадями, готовыми размещать проекты мирового уровня.
Салон мебели Enza Home находится в Перми на 5-м этаже ТЦ «Евразия» (ул. Героев Хасана, 56). Время работы: понедельник-суббота - с 10:00 до 21:00, воскресенье - с 10:00 до 20:00.
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