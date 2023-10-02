Пермский театр кукол примет участие в Международном фестивале «В гостях у «Арлекина»

С 4 по 9 октября в Омске пройдёт VII Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина». В рамках фестиваля Пермский театр кукол покажет видеоспектакль «Цветы для Элджернона» (12+).Седьмой по счёту фестиваль «В гостях у «Арлекина» сохранит свой международный статус: в этом году в программе спектакли из Бразилии, Ирана, Армении, Кыргызстана, Монголии, Казахстана, Беларуси и 10 регионов России. Видеоспектакль «Цветы для Элджернона» по одноимённому рассказу Дэниэла Киза решён новаторски: вместо сложных декораций – миниатюрный городок из детского конструктора, один из главных персонажей напечатан на 3D-принтере, а сами артисты ведут трансляцию прямо во время спектакля. Так рождается новый синтетический жанр — на стыке телевидения, драматического театра, театра кукол и анимации.
Показы спектакля «Цветы для Элджернона» на сцене омского театра кукол «Арлекин» состоятся 9 октября в 11:00 и 14:00.
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