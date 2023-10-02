Новый центр медицинской реабилитации заработает в Чусовом

В Чусовом готовится к открытию новый центр медицинской реабилитации так называемого второго этапа. Для него был перестроен один из корпусов местной больницы, ранее использовавшийся для хозяйственных нужд.Медицинская реабилитация делится на три этапа. В Чусовом для пациентов доступны первый и третий. До сегодняшнего дня тех, кто нуждается в реабилитации второго этапа, направляли в Пермь. В ближайшее время здесь откроется своё реабилитационное отделение, таким образом проблема будет решена. Новое оборудование предназначено для реабилитации второго этапа, сейчас идут завоз и установка. А до этого была проделана большая работа: хозяйственный корпус больницы капитально отремонтировали, заменили кровлю, провели перепланировку помещений. Капитальный ремонт проводился в рамках программы "Качественное здравоохранение". На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 30 млн рублей.
В масштабах всего Прикамья идет планомерная работа по созданию комфортных условий для получения медицинской помощи. Только в этом году в рамках программы "Качественное здравоохранение" запланированы капитальные ремонты 53 объектов.
В следующем году работы будут продолжены. В планах отремонтировать 39 медицинских учреждений.
Что касается Чусовской больницы, после открытия реабилитационного отделения помощь здесь будут получать не только чусовляне. но и жители Лысьвы, Горнозаводска, Губахи.
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