Новый центр медицинской реабилитации заработает в Чусовом

В Чусовом готовится к открытию новый центр медицинской реабилитации так называемого второго этапа. Для него был перестроен один из корпусов местной больницы, ранее использовавшийся для хозяйственных нужд.Медицинская реабилитация делится на три этапа. В Чусовом для пациентов доступны первый и третий. До сегодняшнего дня тех, кто нуждается в реабилитации второго этапа, направляли в Пермь. В ближайшее время здесь откроется своё реабилитационное отделение, таким образом проблема будет решена. Новое оборудование предназначено для реабилитации второго этапа, сейчас идут завоз и установка. А до этого была проделана большая работа: хозяйственный корпус больницы капитально отремонтировали, заменили кровлю, провели перепланировку помещений. Капитальный ремонт проводился в рамках программы "Качественное здравоохранение". На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 30 млн рублей.В масштабах всего Прикамья идет планомерная работа по созданию комфортных условий для получения медицинской помощи. Только в этом году в рамках программы "Качественное здравоохранение" запланированы капитальные ремонты 53 объектов.В следующем году работы будут продолжены. В планах отремонтировать 39 медицинских учреждений.Что касается Чусовской больницы, после открытия реабилитационного отделения помощь здесь будут получать не только чусовляне. но и жители Лысьвы, Горнозаводска, Губахи.