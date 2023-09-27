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На Компросе сбили мотоциклиста
"По ул. Екатерининской в сторону ул. Куйбышева двигался автомобиль BMW под управлением водителя 1994 года рождения, который по предварительной информации выехал на перекресток с Комсомольским проспектом на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом "Honda" под управлением водителя 1984 года рождения. Последний двигался по Комсомольскому проспекту на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии водителю мотоцикла оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми Владимир Яцук.
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