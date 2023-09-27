Глава региона анонсировал строительство новой школы на ул. Уральской

В Пермском крае будет отремонтировано в 2 раза больше медицинских учреждений, чем планировалось ранее, заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства. Ранее краевой парламент одобрил выделение дополнительных средств для сферы здравоохранения и образования. Медицина получит 1 миллиард 800 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и лекарственное обеспечение, борьбу с онкологией, поддержку медицинских кадров на селе и в малых городах. Дополнительные средства в сфере образования направят на помощь многодетным малоимущим семьям, чьи дети учатся в колледжах и техникумах на латной основе, а также на организацию перевозки детей.Кроме того, глава региона озвучил последние новости о судьбе здания на ул.Уральской,110."С городом должны в ближайшее время начать строительство школы на Уральской,110. Объект был аварийный, Все жители расселены. Здание было красивым. Договаривались, что в том же самом виде воссоздадим социальный объект - общеобразовательную школу. Проектирование идет, все контракты заключены. Необходимо финансово обеспечить стройку - и это сделано", - рассказал Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.