Глава региона анонсировал строительство новой школы на ул. Уральской

В Пермском крае будет отремонтировано в 2 раза больше медицинских учреждений, чем планировалось ранее, заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства. Ранее краевой парламент одобрил выделение дополнительных средств для сферы здравоохранения и образования. Медицина получит 1 миллиард 800 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и лекарственное обеспечение, борьбу с онкологией, поддержку медицинских кадров на селе и в малых городах. Дополнительные средства в сфере образования направят на помощь многодетным малоимущим семьям, чьи дети учатся в колледжах и техникумах на латной основе, а также на организацию перевозки детей.
Кроме того, глава региона озвучил последние новости о судьбе здания на ул.Уральской,110.
"С городом должны в ближайшее время начать строительство школы на Уральской,110. Объект был аварийный, Все жители расселены. Здание было красивым. Договаривались, что в том же самом виде воссоздадим социальный объект - общеобразовательную школу. Проектирование идет, все контракты заключены. Необходимо финансово обеспечить стройку - и это сделано", - рассказал Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Компросе сбили мотоциклиста
Суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП на Светлогорской
«Курс на безопасность»: выпил - за руль не садись!
В Кунгуре автобус повредил остановочный павильон
Смертельная авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск
Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе
В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке
В Перми продолжится благоустройство дворов
На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Добавить комментарий: