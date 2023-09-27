Суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП на Светлогорской
Напомним, 24 сентября, на улице Светлогорской пьяный водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате, 17-летняя девушка скончалась на месте. Еще один пешеход, 2003 года рождения, с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Обвиняемый скрылся с места ДТП. В ходе поисковых мероприятий он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции.
"23-летнему жителю города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряжено с оставлением места его совершения). В настоящее время продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю.
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