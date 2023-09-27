Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе

Горы, леса и покорители новых вершин. В Перми стало еще больше граффити. Новый рисунок появился в Кировском районе на стене молодежного центра. Матвей 8 лет занимался рисованием, а сегодня он обучается стрит-арту: юноша рисует на фасаде будущего молодёжного общественного центра в Закамске. Занятие для Матвея увлекательное, хоть и требует внимательности и терпения.Матвей Петров: "Пришел на первый мастер-класс, понравилось, думаю, буду дальше продолжать ходить".Украшением зданий в Кировском районе под руководством опытных творцов занимаются волонтеры молодежного сообщества «Активный Кировский». В рамках грантового проекта «Школа стрит-арта» ребятам проводят встречи с художниками, мастер-классы, ну, и самое главное, дают возможность практиковаться.Евгений Мальцев, основатель школы стрит-арта «Активный Кировский»: "У нас формируется всё больше и больше комьюнити молодых художников, которым это интересно, и они откликаются и рисуют вместе с нами, развиваясь сами".На рисунке изображаются люди, идущие к новым вершинам, горы, леса, птицы, и это неслучайно: пейзаж обыгрывает локацию общественного центра, он находится около леса.Как и в любой творческой работе, здесь есть свои особенности: например, рисовать на стене нужно специальной фасадной краской.Такие арт-объекты делают город еще ярче и красочнее, а художники вкладывают в каждую работу особый смысл. Рисунков в Закамске немало: вот еще один стрит-арт на улице Каляева, 12, а это — уже на Сокольской, 25. Есть и Теплоходной, 14.Иван Махомет, стрит-арт художник: "Это работа про Судозавод. Мне кажется, ориентируется она на тех, кто здесь живет. Вторая смысловая часть, здесь же рядом, это как раз корабельные сосны, ради которых здесь был когда-то построен Судозавод".Пока молодежь проявляет свои таланты, старшее поколение восхищается работами.Григорий Захватаев: "Лучше, конечно! Была стена ободранная, некрасивая, сейчас хорошо, конечно".В планах у активистов рисунки не только в Кировском районе, уже готовы эскизы к работам на улицах Революции, Мостовая и Уральская.