← В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей
Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе
Матвей Петров: "Пришел на первый мастер-класс, понравилось, думаю, буду дальше продолжать ходить".
Украшением зданий в Кировском районе под руководством опытных творцов занимаются волонтеры молодежного сообщества «Активный Кировский». В рамках грантового проекта «Школа стрит-арта» ребятам проводят встречи с художниками, мастер-классы, ну, и самое главное, дают возможность практиковаться.
Евгений Мальцев, основатель школы стрит-арта «Активный Кировский»: "У нас формируется всё больше и больше комьюнити молодых художников, которым это интересно, и они откликаются и рисуют вместе с нами, развиваясь сами".
На рисунке изображаются люди, идущие к новым вершинам, горы, леса, птицы, и это неслучайно: пейзаж обыгрывает локацию общественного центра, он находится около леса.
Как и в любой творческой работе, здесь есть свои особенности: например, рисовать на стене нужно специальной фасадной краской.
Такие арт-объекты делают город еще ярче и красочнее, а художники вкладывают в каждую работу особый смысл. Рисунков в Закамске немало: вот еще один стрит-арт на улице Каляева, 12, а это — уже на Сокольской, 25. Есть и Теплоходной, 14.Иван Махомет, стрит-арт художник: "Это работа про Судозавод. Мне кажется, ориентируется она на тех, кто здесь живет. Вторая смысловая часть, здесь же рядом, это как раз корабельные сосны, ради которых здесь был когда-то построен Судозавод".
Пока молодежь проявляет свои таланты, старшее поколение восхищается работами.
Григорий Захватаев: "Лучше, конечно! Была стена ободранная, некрасивая, сейчас хорошо, конечно".
В планах у активистов рисунки не только в Кировском районе, уже готовы эскизы к работам на улицах Революции, Мостовая и Уральская.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке
В Перми продолжится благоустройство дворов
На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Краевая столица готова к отопительному сезону на 99,9%
Помощь больным детям. Губернатор Прикамья встретился с главой федерального фонда «Круг добра»
В полиции начали проверку по факту публикации видео издевательств над особенным подростком
Александру Иноземцеву могут присвоить звание Почётного гражданина Пермского края
За неделю ОРВИ заболели свыше 21 тысячи жителей Прикамья
В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония приведения к присяге
Добавить комментарий: