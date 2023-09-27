В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей

В Перми в центре развития детей с особенностями «Дом счастья» открылась песочная терапия для родителей детей с инвалидностью. Здесь взрослые могут снять стресс и найти ответы на сложные вопросы. Процесс творчества проходит в тесном соавторстве с песочным терапевтом, который участвует как партнер-строитель. Есть индивидуальные, семейные и групповые занятия. Встречи бесплатные.Оксана Петрова: "Очень много времени проводим за занятиями с детьми, везде приходится успевать с ними, а для себя времени очень мало остается. Поэтому хоть что-то для себя узнать новое".Песочная терапия для взрослых – это новое направление в работе «Дома Счастья» – пермского центра развития детей с особенностями.Татьяна Колчанова, арт-терапевт: "Это достаточно медитативная методика, которая позволяет очень глубоко проработать различные проблемы, помогает снять стресс и найти ответы на вопросы, которые так на поверхности у нас не лежат".Также в центре есть янтарная комната, где проходят сеансы психологической разгрузки для детей и сильвиновая пещера, где стены пол и потолок из лечебного минерала древнего Пермского моря.В селенитовой комнате в ближайшее время появится массажное кресло, здесь смогут отдыхать и дети, и взрослые.Открытие новых сервисов стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках Проекта «Место силы - Дом Счастье Жить».Анастасия Гилёва, президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»: "Мы открываем класс пескотерапии для очень глубокой переработки сложных, серьёзных травм у родителей детей с инвалидностью, которые 24/7 находятся с детьми. Лично мне такая глубокая проработка помогла родить дочку Алёнку, ей сейчас 4 года. Я верю то, что мы силами педагогов, профессиональных психологов сможем помочь каждой семье, которая в этом нуждается".Занятия для родителей бесплатные. Возможны индивидуальные и групповые занятия. Посещение осуществляется по предварительной записи на сайте Школы особых знаний.