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Смертельная авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск
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← Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе
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28.07.2023 в 15:30
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Смертельная авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск
Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе
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Граффити много не бывает. Новый рисунок появился в Кировском районе
В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке
В Перми продолжится благоустройство дворов
На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Краевая столица готова к отопительному сезону на 99,9%
Помощь больным детям. Губернатор Прикамья встретился с главой федерального фонда «Круг добра»
В полиции начали проверку по факту публикации видео издевательств над особенным подростком
Александру Иноземцеву могут присвоить звание Почётного гражданина Пермского края
За неделю ОРВИ заболели свыше 21 тысячи жителей Прикамья
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