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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование причин целой серии пожаров в Мулянке. 8 возгораний за месяц местные жители иначе как поджогами не называют, в голос твердят о чьем-то злом умысле.Засиделся до глубокой ночи перед телевизором, признается Александр. Зато пожар не проспал. Огнеборцы приехали очень быстро и дом спасли, только сени пострадали. И тут же для пожарных нашлась новая работа.
Александр Зрячев: "Они уже хотели собираться уезжать и моментально тот дом, крыша, её сразу моментально всю пламенем обтянуло".
Через дорогу строится большая семья. Месяц назад у них сгорела баня. А сейчас — дом, почти доделанный.
Светлана Шаврина: "Мы строили для большой семьи. То есть у меня муж и ребенок. Дом был двухэтажный. Мы все сюда ездили, его делали. Но что-то сейчас получается вообще ничего".
Погорельцы уверены — без злого умысла не обошлось: "Мы когда прибежали сюда, нам сразу сказали, что это поджог".
Алексей Михайлович тоже уверен, что его старый дом подожгли. Благо в нем никто давно не жил.
Алексей Иткенин: "Все отключено было, электричество-то. И пожар со стороны дровяника пошел".
Еще через дом — усадьба Татьяны Николаевны. У неё в ту же ночь, когда беда пришла на двор соседа, загорелась поленница дров.
Татьяна Николаевна: "Это поджог, естественно! Вот ветер, у них дом горел, ветер был в сторону Юга. Даже деревья не сгорели. Если бы ветер в мою сторону был, и летели бы искры, начали бы гореть эти кусты".
Пятый пожар случился неделю спустя на соседней улице Коллективной. И все - меньше, чем за месяц. Напуганные люди написали открытое письмо властям. Его прочел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Анастасия Коробицына, и.о. заместителя руководителя Пермского межрайонного СО СУ СК России по Пермскому краю: "В Пермском межрайонном следственном отделе зарегистрирован материал проверки по опубликованному в средствах массовой информации обращению жителя поселка Мулянка о произошедших на территории поселка Мулянка в течение последнего месяца пяти пожарах, уничтожении, повреждении домовладений в результате этих пожаров, а также о бездействии должностных лиц органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Пермского края".
Серия началась с бани родителей Светланы. И у девушки есть свои мысли о том, кто промышляет в Мулянке поджогами. Версию отрабатывает полиция. Правда, все пожары эта ниточка не объединяет, так как следы преступных действий пока найдены только в двух последних случаях. Но, может, плохо искали?

Опубликовано: 27.09.2023 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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В «Доме счастья» открылась песочная терапия для родителей особенных детей →

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