В Перми продолжится благоустройство дворов

Две городские программы по ремонту и благоустройству придомовых территорий, а также по установке детских игровых и спортивных площадок продолжат свою работу в Перми. Депутаты продлили их финансирование до 2026 года. Участвовать в этих программах могут любые ТСЖ, управляющие компании или просто уполномоченные общим собранием собственники. Документы принимаются до 15 мая. Всего только в этом году в краевой столице на благоустройство дворов выделено 97 миллионов рублей. По разным программам приведено в порядок 340 объектов.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Эта программа очень востребована на сегодня населением. До 2026 года расходник продлен, а это значит, что количество благоустроенных дворов в городе Перми будет увеличиваться".