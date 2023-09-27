В Перми продолжится благоустройство дворов

← На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке →
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← На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль серию пожаров в Мулянке
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На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
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В полиции начали проверку по факту публикации видео издевательств над особенным подростком
Александру Иноземцеву могут присвоить звание Почётного гражданина Пермского края
За неделю ОРВИ заболели свыше 21 тысячи жителей Прикамья
В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония приведения к присяге
Пермские кардиохирурги приняли участие в конференции "Симуляционное обучение в медицине"
Водителю, насмерть сбившему 17-летнюю девушку, в ближайшее время будет предъявлено обвинение
В Пермском крае планируется запретить продажу вейпов в киосках
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