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На стройке трассы ТР-53 рухнула опора ЛЭП
Рухнувшая опора не была подключена к электричеству. Действующим сетям ничего не угрожает.
В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что на стройке рухнула опора ЛЭП. Инцидент произошел вчера на строительстве первого этапа переход улица Старцева-проспект Октябрят-улица Целинная, при переустройстве ЛЭП был допущен крен, произошла деформация нескольких элементов. В результате этого произошло опрокидывание конструкции. Никто из работников не пострадал.
В настоящее время подрядная организация занимается заменой конструктивного элемента ЛЭП.
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