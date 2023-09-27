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Краевая столица готова к отопительному сезону на 99,9%
"На сегодняшний момент начата подача теплоносителя, и порядка 60% объектов социальной инфраструктуры уже получили отопление. Также хочу добавить, что традиционно организована горячая линия, для того чтобы жители могли звонить и быстро решать все вопросы, связанные с началом отопительного сезона", - рассказал Алексей Раев, депутат Пермской городской Думы.
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