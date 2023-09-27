Краевая столица готова к отопительному сезону на 99,9%

Пермь готова к отопительному сезону на 99,9%. Кроме того, больше половины социальных объектов уже получили тепло, в многоквартирных домах процесс пока только начинается. Об этом на пленарном заседании Пермской городской Думы депутатам доложили представители администрации и компании «Т Плюс». На сегодня еще осталось несколько проблемных объектов, но все они находятся на особом контроле и по каждому из них есть четкий план исправления дефектов и недоделок."На сегодняшний момент начата подача теплоносителя, и порядка 60% объектов социальной инфраструктуры уже получили отопление. Также хочу добавить, что традиционно организована горячая линия, для того чтобы жители могли звонить и быстро решать все вопросы, связанные с началом отопительного сезона", - рассказал Алексей Раев, депутат Пермской городской Думы.