Помощь больным детям. Губернатор Прикамья встретился с главой федерального фонда «Круг добра»

Губернатор Дмитрий Махонин встретился с главой федерального фонда «Круг добра», протоиереем Александром Ткаченко. Обсуждалось сотрудничество с краем и подготовка соглашения, которое поможет сделать более эффективной помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.Ещё недавно для Ромы бегать, подниматься по лестнице было проблематично из-за генетического недуга. Сейчас ситуация поменялась, рассказала мама. Мальчик начал принимать препарат «Аталурен», и это дало свои результаты.Светлана Ваганова: "Благодаря лекарству мы пошли в детский сад, и ходим теперь, и бегаем, и прыгаем даже иногда!"Изменить ситуацию удалось благодаря федеральному фонду «Круг добра», подопечным которого является Рома. Задача фонда - помогать детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.На сегодняшний день у фонда уже около 23 тысяч подопечных из всех регионов Российской Федерации. В Пермском крае таких ребят более 200 человек.Накануне глава региона Дмитрий Махонин встретился с председателем правления фонда, протоиереем Александром Ткаченко, чтобы обсудить сотрудничество с краем и подготовку соглашения, которое поможет сделать помощь детям ещё более эффективной.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, очень важно проявить заботу и постараться сделать так, чтобы ребята могли жить нормальной жизнью, максимально комфортно".Фонд помогает лекарствами, оборудованием, создан он был в 2021 году по указу президента России. Есть сайт с подробной информацией, как необходимую помощь получить. Прикамье сегодня - один из тех регионов, где взаимодействие с фондом находится на достойном уровне.Протоиерей Александр Ткаченко, председатель правления Фонда поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра»: "Один из лучших регионов по качеству подачи заявок, по скорости реагирования руководителей здравоохранения на заявления родителей, заявления поступают в Фонд молниеносно".А ещё Дмитрий Махонин и Александр Ткаченко встретились с Дианой Кошкиной, с которой председатель правления фонда познакомился в российской детской клинической больнице. Девочка увлекается японской культурой, так что среди подарков оказалось и настоящее кимоно.Подарков оказалось много, кимоно пришлось Диане впору, а большую встречу закончили неформальным общением за чашкой чая и блюдами национальной японской кухни.