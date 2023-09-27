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Помощь больным детям. Губернатор Прикамья встретился с главой федерального фонда «Круг добра»
Ещё недавно для Ромы бегать, подниматься по лестнице было проблематично из-за генетического недуга. Сейчас ситуация поменялась, рассказала мама. Мальчик начал принимать препарат «Аталурен», и это дало свои результаты.
Светлана Ваганова: "Благодаря лекарству мы пошли в детский сад, и ходим теперь, и бегаем, и прыгаем даже иногда!"
Изменить ситуацию удалось благодаря федеральному фонду «Круг добра», подопечным которого является Рома. Задача фонда - помогать детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
На сегодняшний день у фонда уже около 23 тысяч подопечных из всех регионов Российской Федерации. В Пермском крае таких ребят более 200 человек.
Накануне глава региона Дмитрий Махонин встретился с председателем правления фонда, протоиереем Александром Ткаченко, чтобы обсудить сотрудничество с краем и подготовку соглашения, которое поможет сделать помощь детям ещё более эффективной.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, очень важно проявить заботу и постараться сделать так, чтобы ребята могли жить нормальной жизнью, максимально комфортно".
Фонд помогает лекарствами, оборудованием, создан он был в 2021 году по указу президента России. Есть сайт с подробной информацией, как необходимую помощь получить. Прикамье сегодня - один из тех регионов, где взаимодействие с фондом находится на достойном уровне.
Протоиерей Александр Ткаченко, председатель правления Фонда поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра»: "Один из лучших регионов по качеству подачи заявок, по скорости реагирования руководителей здравоохранения на заявления родителей, заявления поступают в Фонд молниеносно".
А ещё Дмитрий Махонин и Александр Ткаченко встретились с Дианой Кошкиной, с которой председатель правления фонда познакомился в российской детской клинической больнице. Девочка увлекается японской культурой, так что среди подарков оказалось и настоящее кимоно.
Подарков оказалось много, кимоно пришлось Диане впору, а большую встречу закончили неформальным общением за чашкой чая и блюдами национальной японской кухни.
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