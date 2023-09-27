В полиции начали проверку по факту публикации видео издевательств над особенным подростком

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"В полицию обращений по данному факту не поступало. Однако по материалам, размещенным в социальных сетях, зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказал Вячеслав Баяндин, референт ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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