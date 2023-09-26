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Александру Иноземцеву могут присвоить звание Почётного гражданина Пермского края
Депутаты городской Думы поддержали это предложение. Окончательное решение будет принято органами государственной власти Пермского края.
Александр Иноземцев – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Авиационные двигатели» Пермского национального исследовательского политехнического университета, академик Российской академии наук. Под его руководством впервые в истории отечественного двигателестроения создан полностью отечественный турбореактивный двигатель ПД-14 пятого поколения для перспективного российского ближне-среднемагистрального самолета, который сертифицирован Росавиацией.
Напомним, 1 мая этого года президент России Владимир Путин присвоил Александру Иноземцеву звание Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
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