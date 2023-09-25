За неделю ОРВИ заболели свыше 21 тысячи жителей Прикамья
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.
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22.04.2023 в 10:00
За неделю ОРВИ заболели свыше 21 тысячи жителей Прикамья
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Пермские кардиохирурги приняли участие в конференции "Симуляционное обучение в медицине"
Водителю, насмерть сбившему 17-летнюю девушку, в ближайшее время будет предъявлено обвинение
В Пермском крае планируется запретить продажу вейпов в киосках
В ГИБДД уточнили обстоятельства аварии с микроавтобусом, перевозившим детей
В Перми открылась выставка Зорикто Доржиева "Новая степь"
Электрички перешли на зимнее расписание
3 октября в Перми стартует фестиваль "Щит России"
Следственный комитет России проводит проверку по факту выката самолета за пределы полосы
Спектакль-медитация: в Театре-Театре состоялась премьера оперы "Сердце Пармы"
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