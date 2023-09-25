В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония приведения к присяге

В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония приведения курсантов к присяге. В этом году в учебное заведение поступили 80 человек. После произнесения клятвы верности Отечеству курсантам вручили удостоверения суворовцев. Особенным этот день стал и для родителей: их переполняло волнение и, конечно, чувство гордости за своих детей.Со знаменательным и ответственным событием воспитанников поздравил начальник училища генерал-майор Николай Братухин. Он призвал быть достойными высокой чести носить звание суворовца. Теперь ребят ждет новая жизнь под флагом училища, им предстоит проучиться здесь 7 лет.Николай Братухин, начальник Пермского суворовского военного училища, генерал-майор: "Мы обращаем большое внимание на военно-профессиональную ориентацию наших воспитанников, потому что здесь начальная ступень их будущей военной карьеры. Они хотят быть офицерами, поэтому они и станут ими, ну а здесь мы дадим все необходимые знания и навыки для того, чтобы они успешно сдали экзамены и стали будущими офицерами".