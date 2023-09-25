Пермские кардиохирурги приняли участие в конференции "Симуляционное обучение в медицине"

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Как было заявлено, современное медицинское образование меняется. В Пермском центре сердца внедряются высокореалистичные модели, позволяющие получить и отработать необходимые навыки перед началом работы с пациентами.
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