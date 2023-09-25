Водителю, насмерть сбившему 17-летнюю девушку, в ближайшее время будет предъявлено обвинение

Обвинение водителю, насмерть сбившему 17-летнюю девушку в Перми, будет предъявлено в ближайшее время. В Следственном комитете рассказали, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека и оставлении места происшествия. ДТП произошло накануне в Кировском районе Перми. Мужчина выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов."По данным следствия, 24 сентября 2023 года в Кировском районе города Перми мужчина, управляя автомобилем, в нарушение Правил дорожного движения выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате несовершеннолетняя девушка, 2006 года рождения, скончалась на месте. Еще один пешеход с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.